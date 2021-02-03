Анджелина Джоли выставила на продажу историческую картину Уинстона Черчилля

Ожидается, что полотно уйдет на аукционе за сумму около 3 миллионов долларов.

Голливудская кинодива Анджелина Джоли, оказывается, владеет единственной картиной, которую премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль нарисовал во время Второй мировой войны. И актриса ее продает.

Известно, что Черчилль нарисовал «Башню мечети аль-Кутубия» в Марракеше (Марокко) после того, как январе 1943 года договорился с президентом США Франклином Рузвельтом о принятии только безоговорочной капитуляции от Германии и ее союзников. Искусствоведы считают, что политик взялся за кисть, будучи воодушевленным прогрессом в переговорах. Позже он подарил картину Рузвельту, а последним ее обладателем является Анджелина Джоли. Интересно, почему звезда ее продает? Неужели, понадобились деньги?

Как сообщает канал CNN, 45-летняя актриса выставила полотно на аукцион, его цена может достичь 2,5 миллиона фунтов стерлингов, что равно примерно 3,4 миллиона долларов. Торги начнутся 1 марта. Известно, что звезда кино приобрела картину в 2011 году, а как именно — секрет. Наверняка Лара Крофт постаралась…

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