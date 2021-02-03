«Отношения она не выясняла»: Долинский рассказал, что случилось между Белоцерковской и Саид Шах

Актер и близкий друг покойного режиссера Бориса Грачевского Владимир Долинский заявил, что никакой драки между вдовой создателя «Ералаша» и журналисткой Марианой Саид Шах после съемок эфира одного из рейтинговых программ лично он не видел.

«Я был с Катей до последнего момента, ни с кем отношений она не выясняла. Если бы Катя была чем-то недовольна, она бы сказала это прямо в студии. Поэтому мне очень удивительно, что Саид Шах, которую я хорошо знаю, в чем-то ее обвиняет». Владимир Долинский

Как отметил Долинский, Белоцерковской режиссеры программы обещали не поднимать определенные темы. И в студии все было благородно. Но позже все-таки были показаны куски фильма для зрителей про внебрачного сына актера Максима Красикова. По словам Долинского, Белоцерковская — достойная женщина. Слез в эфире она не показала. О них знает только ее подушка, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Мариана Саид Шах заявила о нападении на нее со стороны Белоцерковской и незнакомого мужчины. Вдова Грачевского отчитала ее, потому что та в студии подняла тему внебрачного ребенка режиссера. По словам журналистки, ее только каким-то чудом не побили, прижав к стенке.

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