«Самая красивая»: Горбань в небесно-голубом купальнике блеснула стройными бедрами у бассейна

Мария Горбань приступила к работе над новым проектом, съемки которого проходят в Москве. Совсем недавно актриса вернулась из жарких стран, где провела значительную часть зимы. Еще в конце декабря она с мужем побывала на Бали, где встретила Новый год и провела каникулы. На этом Маша решила не останавливаться и позже отправилась на Мальдивы в компании своей мамы и дочки. Снимком с отдыха актриса поделилась в своем Instagram.

«Самая красивая актриса! Какая классная!» — писали пользователи Сети.

У бассейна Мария позировала в небесно-голубом купальнике, блеснув стройными бедрами. Некоторые пользователи Сети считают, что актриса слишком худая, но, похоже, ей нравится собственный вес.

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