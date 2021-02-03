Идеальный пресс и бицепсы: Гарик Харламов показал подтянутое тело

На днях Гарик Харламов показывал фанатам, как выглядел 35 лет назад. Детское фото он опубликовал в своем Instagram, отметив, что внешне с тех пор мало что изменилось. К примеру, прическа осталась такой же. Теперь же юморист решил пойти дальше и опубликовал шуточное видео, предварительно смонтировав его.

«Все, перехожу на ЗОЖ! Упражнения, загар и гибкость», — подписал ролик Харламов.

Фанаты оценили чувство юмора Гарика, засыпав его комментариями.

Напомним, в прошлом году юморист развелся с Кристиной Асмус после восьми лет брака. Пара воспитывает семилетнюю дочь Настю, которая стала первоклассницей. После развода Гарик оставил ей и жене особняк в Подмосковье, а сам поселился в московской квартире.

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