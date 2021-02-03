Егор Крид с накрашенными ногтями появился в кресле наставника шоу «Голос. Дети»

Рэпер Егор Крид в Instagram поделился кадрами со съемок восьмого сезона «Голос. Дети». Как известно, он впервые станет наставником этого популярного шоу, которое с успехом уже много лет идет на Первом канале.

На одном из снимков он с накрашенными ногтями запечатлен в кресле наставника проекта. Также на кадре он сфотографировался вместе с украинской исполнительницей Светланой Лободой, которая недавно вернулась в шоу, и с другим не менее популярным рэпером Бастой.

«Егор, безусловно, будет самый лучший наставник», «Скоро пойду на «Голос». Можно будет с тобой фотографию сделать?» — стали задавать вопросы рэперу его многочисленные подписчики.

Ранее Светлана Лобода объясняла, почему она решила вернуться в проект, хотя после скандала с дочкой певицы Алсу обещала этого не делать. По ее словам, она получила огромное количество писем от детей и их родителей, которые слезно умоляли ее вернуться. Она пообещала впредь защищать каждого участника шоу.

Смотрите также: