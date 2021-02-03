В центре внимания: Пугачева запечатлелась с дочкой и единственной внучкой

Старшая дочь Аллы Пугачевой 49-летняя Кристина Орбакайте — мама троих детей. Сына Никиту, которому 29 лет, она родила музыканту Владимиру Преснякову. Еще одного наследника — Дени — подарила предпринимателю Руслану Байсарову, а младшую дочь Клавдию — другому бизнесмену, Михаилу Земцову. Семья живет в США, но нередко бывает и в России. В один из таких визитов Алла Пугачева повстречалась с родными, запечатлевшись на фото. Архивный снимок появился в Сети, на одной из фан-страничек Примадонны в Instagram.

«Алла Борисовна, как всегда, на высоте! Вы очаровательны! Хорошо выглядите!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что у Аллы Пугачевой есть и младшие дети. Двойняшки Лиза и Гарри появились на свет в браке с ее пятым мужем — юмористом Максимом Галкиным.

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