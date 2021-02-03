«Какая стенка? Какие кулаки?»: вдова Грачевского отреагировала на слухи о «драке» с Саид Шах

Как отметила Екатерина Белоцерковская, она не позволит вокруг имени покойного мужа устраивать грязь.

Вдова покойного режиссера Бориса Грачевского, 36-летняя актриса Екатерина Белоцерковская, в сториз Instagram отреагировала на недавние заявления журналистки Марианы Саид Шах.

«Как же не стыдно Саид Шах? Говорить о драке? Стыдно так врать! К ней подошли с вопросом, зачем в программе памяти моего мужа говорить о внебрачных детях. Какая стенка? Какие кулаки? Мариана, у меня умер муж, а вы на этом делаете пиар. Стыдно! Мерзко и гадко! Не позволю вокруг фамилии моего мужа устраивать грязь никому!» Екатерина Белоцерковская

Ранее Мариана Саид Шах заявила, что на съемках одной из рейтинговых программ Екатерина Белоцерковская вместе с неким молодым человеком буквально прижала ее к стенке и едва не избила. Это случилось уже после эфира.

Поводом действительно стали слова Саид Шах на программе о внебрачном сыне Грачевского. Максиму Красикову сейчас 36 лет. Он не будет претендовать на наследство режиссера и создателя «Ералаша».

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