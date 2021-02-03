«У нас с вами разные дорожки»: Пригожин вспомнил, как Валерия отказалась петь песни Шнурова

По словам продюсера, именно тогда лидер группы «Ленинград» и затаил обиду на их семью.

Продюсер Иосиф Пригожин пояснил, с чего начался их конфликт с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Оказывается, самое непосредственное участие в этой истории принимала его жена певица Валерия.

«Лера особо никогда со Шнуровым не пересекалась. Несколько лет назад он предлагал ей свой репертуар. Она сказала: «Извините, у нас с вами разные дорожки». Это было еще до «Лабутенов». Иосиф Пригожин

Как отметил Иосиф Пригожин, гадкие посты Шнурова о нем вовсе не случайны. По словам продюсера, артисту сейчас надо кого-то задевать, чтобы о нем как можно больше писали и говорили, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Сергей Шнуров не так давно даже написал заявление на Иосифа Пригожина по статье «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью». Сам Пригожин заметил, что через своего адвоката обжалует данное заявление и подаст ответное.

Смотрите также: