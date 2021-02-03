«Он сам захотел играть, я не уговаривал его»: сын Фриске и Шепелева решил стать теннисистом

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram сообщил, что проводит вместе со своим семилетним сыном Платоном от покойной певицы Жанны Фриске по 6–8 часов в неделю на теннисном корте.

Он вспомнил историю, как много лет назад начинал играть в теннис. С шести до двенадцати лет он делал определенные успехи, но потом родители увезли его на несколько месяцев на море. Когда он вернулся в секцию в сентябре, то ему посоветовали отдыхать дальше. В следующий раз он взял ракетку, когда уже жил с Жанной Фриске. После этого — в 37 лет.

«Наверное, тому мальчику двенадцати лет все же очень хотелось играть и выигрывать. Так пусть сейчас за него это сделает бородатый дяденька. Любовь не прошла. Это великий спорт, он делает меня счастливым. Теперь вместе со мной на корте мой сын. Он сам захотел играть, я не уговаривал его. А это значит, что история продолжается». Дмитрий Шепелев

Напомним, что Дмитрий Шепелев живет вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой. У девушки тоже есть ребенок, дочка от предыдущих отношений. Пара мечтает об общих детях.

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