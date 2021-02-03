Кошмал и Добронравов с блеском исполнили хит из «Сватов-6» «На твои ресницы падают снежинки»

Украинская актриса отметила, что у них чудесные отношения с российским актером.

Актриса Анна Кошмал в сторис Instagram ответила на очередную порцию вопросов своих подписчиков. Одни из них поинтересовался, какие у нее сегодня отношения с актером Федором Добронравовым, исполнителем главной роли.

«Чудесные», — ответила Анна Кошмал и поставила сердечко. Также она опубликовала кадры, как они вместе с Федором Добронравовым едут в машине и поют финальную песню из «Сватов-6» «На твои ресницы падают снежинки».

Напомним, что съемки седьмой заключительной части «Сватов» стартовали зимой 2020 года в Белоруссии. Актеры должны были завершить всю работу над сериалом в мае, но их планы спутала пандемия коронавируса.

В итоге на данный момент нет точных сроков завершения работы над сериалом. Не так давно Федор Добронравов говорил, что есть надежда на возвращение актеров на съемочную площадку летом нынешнего года. На экранах же лента раньше 2022 года вряд ли появится.

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