«Какая эффектная блондинка»: Пынзарь в лимонном топе похвасталась пышным бюстом

Недавно Дарья Пынзарь с семьей побывала в США. Сначала блондинка с мужем и сыновьями посетила Нью-Йорк, затем они отправились в солнечный Майами. Там экс-участница «Дома-2» отметила свой день рождения. Девушке исполнилось 35 лет. Семейство уже успело вернуться в Россию, а Даша до сих пор делится с фанатами в Instagram снимками с отдыха.

На этот раз она опубликовала фото в компании с мужем Сергеем Пынзарем. Эффектная блондинка позировала в короткой юбке и лимонном топе на бретелях, блеснув своим внушительным бюстом.

«Красота! Какая эффектная блондинка! Невероятно красивая! Ух, какая горячая», — писали пользователи Сети.

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