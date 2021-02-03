Бывшая жена Аршавина резко ответила экс-супруге Кержакова, заявившей о ее «проблемах с башкой»

Журналистка и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина в Instagram ответила на выпад в своей адрес экс-супруги футболиста Александра Кержакова Миланы Тюльпановой.

«Милана, милая. Никого не хотела обидеть. А если и перепутала тебя с другой подписчицей, то, конечно, перед той девушкой приношу извинения. Ну а мое отношение к тебе ты знаешь. Бывает хорошо, бывает плохо, а бывает никак. Зачем сейчас ты пытаешься на мне и на моей странице что-то изобразить, не знаю. Но теперь в твоем стиле. Прошу тебя, не пиши сюда. А если обидела, то фото как раз для тебя».

Алиса Казьмина

Как отметила Алиса Казьмина, Милане Тюльпановой не удастся сделать себе рекламу и спровоцировать ее. Это, как она выразилась, не тот случай.

Скандал начался с того, что Казьмина осудила Тюльпанову, которая следит за жизнью бывшего мужа. По ее словам, Тюльпанову она помнит «маленькой и глупой девочкой, и с тех пор ничего не изменилось». В ответ экс-жена Кержакова заявила, что у Казьминой «проблемы не только с внешностью, но и с башкой».

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