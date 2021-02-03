Старшая сестра требует с Мэрайи Кэри 1,25 миллиона долларов за унижение в мемуарах

59-летняя Элисон Кэри снова начала пить после того, как воспоминания певицы были опубликованы.

В сентябре 2020 года у американской певицы Мэрайи Кэри вышла книга мемуаров. Казалось бы, что плохого в том, что 50-летняя артистка решила вспомнить свои лучшие годы, но за этот релиз на женщину подали в суд. Да не кто-нибудь, а родная сестра!

Как передает издание People, Элисон Кэри, которая старше звезды на 9 лет, требует со своей младшей сестренки 1,25 миллиона долларов за то, что та «намеренно причинила ей эмоциональный стресс», включив в свою книгу несколько семейных историй.

В повестке, поданной в суд Нью-Йорка 1 февраля, родственница называет Мэрайю бессердечной, злобной и мстительной. Она утверждает, что после публикации книги снова стала злоупотреблять алкоголем и часто плакать. Все потому, что воспоминания сестры, унижающие ее достоинство, разошлись по СМИ, и никто не предоставил Элисон возможность их опровергнуть.

В частности, в своих мемуарах звезда пишет, что однажды старшая сестра веселья ради бросила в нее чашку с горячим чаем. Элисон уверяет, что такого не было, и автор не предоставил никаких доказательств, подтверждающих эту историю. Женщина уверена, что певица использовала громкие заголовки, унижающие собственную сестру, ради привлечения к себе внимания.

больше по теме Билли Айлиш составила свой топ любимых песен других исполнителей Молодая звезда без ума от творчества группы The Strokes.

В иске отмечено, что адвокатам звезды было отправлено предложение об урегулировании конфликта без вмешательства суда, однако те не соизволили ответить.

Смотрите также: