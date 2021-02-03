«Похудела на 16 килограммов за десять дней»: Мария Максакова вспомнила, как пережила трагедию с мужем

Как отметила оперная дива, она долгое время не могла есть и пить.

Певица Мария Максакова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как пережила трагедию, связанную со смертью мужа, политика Дениса Вороненкова.

«Я не пошла в тот день на встречу с Денисом. Это спасло мне жизнь. Если бы я это все увидела, тот точно стала бы бросаться, кидаться и тоже бы погибла. Я до утра в тот день занималась машиной. Я проснулась и сказала ему: «Доброе утро!» И он ушел из дома». Мария Максакова

Как отметила Максакова, вскоре ей позвонила помощница и спросила, что с Денисом. «Я включила телевизор. В ужасе держалась за лицо руками. Я побежала туда, думая, что он ранен. Пока я бежала, мне сказали, что ранен охранник, а убит Денис. Прибежала, подошла. Он был накрыт брезентом, я упала. Первые сорок дней прошли как в тумане. Я лежала на полу в комнате. В ночь накануне похорон мы забрали Дениса из морга. Утром были похороны. Я лежала в комнате потом сорок дней. Я не могла есть и пить. Я похудела на 16 килограммов за десять дней. У меня так болело солнечное сплетение, как будто мне что-то отрезали. Маленький сын все спрашивал, где папа. Он думал, что отец его бросил. Ничего страшнее для меня уже быть не может», — заметила певица.

Напомним, что Денис Вороненков сбежал в 2016 году в Киев и позже был убит. В России он проходил по делу о рейдерском захвате здания. Его объявили в федеральный розыск.

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