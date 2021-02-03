Зимнее очарование: Лада Дэнс в роскошной норковой шубе в пол предстала на прогулке с хаски

54-летняя певица Лада Дэнс вышла на прогулку со своей собакой. Исполнительница хита «Девочка-ночь» примерила шикарную шубу в пол из натуральной норки, одев с ней в комплекте шапку-наушники.

Артистка запечатлелась в этом образе вместе с питомцем, обнародовав кадр в личном блоге.

«Многие спрашивают у меня, занимаюсь ли я спортом еще где-нибудь кроме зала? И мой ответ: «Да!» Особенно зимой! Обожаю по утрам бегать со своей любимой собакой! Такой вот у меня хаски-фитнес», — сообщила Лада.

Отметим, что блондинка уделяет своей физической форме большое внимание. Одно из ее любимых занятий — танцы на пилоне. Также много времени она проводит в тренажерном зале за кардионагрузкой.

Напомним, певица была особенно популярна в 90-е годы, в числе ее хитов такие узнаваемые песни, как «Жить нужно в кайф», «Ковбой», «Аромат любви» и другие.

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