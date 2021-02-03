«В положении загнанных зверей»: Максакова рассказала, как они с Вороненковым жили на Украине

По словам оперной дивы, они жили в Киеве в квартире с арендной платой в восемь тысяч долларов в месяц.

Певица Мария Максакова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как они с мужем, политиком Денисом Вороненковым, бежали из России.

«Уезжали мы очень сумбурно. Зря он тогда поверил, что так беспомощен. Но он принял такое решение. Мы побежали в аэропорт. Я купила за десять минут до конца продаж билеты до Мюнхена. Мы нервничали. Но никаких на границе не было к нам вопросов. Его выпустили. Он оттуда полетел в Киев, а я полетела обратно в Москву». Мария Максакова

Как отметила Максакова, вскоре она поехала на Украину, взяв с собой помощницу и няню.

«Загрузили мы даже рояль, коляски, и я приехала в Киев на поезде. Денис встречал меня там в пять утра. Он был очень растроган. Было видно, что он ночью плакал. Его бросила предыдущая семья, которую он озолотил. Мы жили в квартире с арендой в 8 тысяч долларов. Мы были в положении загнанных зверей. После нашего отъезда вопрос стал нерешаем с его оправданием. Дениса объявили в розыск, но он вскоре получил украинское гражданство», — заметила Максакова.

Напомним, что Денис Вороненков сбежал в Киев в 2016 году и позже был убит. В России он проходил по делу о рейдерском захвате здания и был объявлен в федеральный розыск.

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