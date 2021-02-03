«Потанцуем?»: Кристина Орбакайте в летящем кардигане-халате насладилась музыкой и движениями

Отечественные артисты в настоящий момент замерли в ожидании чуда: в Москве стали ослаблять режим, предусмотренный эпидемиологической ситуацией в стране. Скорее всего, регионы тоже последуют примеру столицы. Это значит, что гастрольная жизнь вот-вот вернется в нормальное русло.

Звезда 80-х Катя Семенова с начала пандемии практически прекратила выступления, 60-летняя певица считает, что уже переросла корпоративы, да и в клубах в своем почтенном возрасте выступать не хочет.

«Я просто жду, когда это все закончится», — сказала она корреспонденту Teleprogramma.pro.

Кристина Орбакайте тоже изрядно истосковалась по концертам. В личном блоге она выразила свои эмоции по поводу возможных предстоящих выступлений вполне артистически, в танце. Она подвигала полами шелкового кардиагана-халата в такт музыке словно птица с широкими крыльями.

«Потанцуем? Скоро и на сцене», — написала она в Instagram.

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