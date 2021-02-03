«Получила то, что породила сама»: Максакова рассказала, как вторая жена Вороненкова увела его из семьи

По словам оперной дивы, Юлия встречалась с политиком в доме его первой жены.

Оперная дива Мария Максакова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как вторая жена политика Дениса Вороненкова Юлия увела его из первой семьи, в которой он был счастлив.

«Он был женат на момент нашего знакомства. Я не хотела Дениса уводить из семьи, но так получилось. Я помогала его детям от первого брака. Одному поступать, другая не без моего участия стала чемпионкой мира по бальным танцам. Мы поняли, что невозможно сопротивляться этому огромном чувству». Мария Максакова

Как отметила Максакова, вторая жена политика Юлия не приехала на его похороны. «Он все имущество оформлял на родителей. Юля его увела из предыдущего брака. Она приходила к нему домой, где Света, первая жена, растила Катю. Она забеременела от него. Он тогда был помощником прокурора. Конечно, перспективный жених. Она разрушила его семью. В итоге она получила то, что породила сама», — заметила Максакова.

Напомним, что у Дениса Вороненкова, который сбежал в Киев от первой жены осталась дочь Катя. От второй супруги у него двое детей — сын Николай и дочь Ксения. От Марии Максаковой у Вороненкова остался сын Иван.

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