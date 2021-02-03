«Два паркоместа»: Максакова рассказала о борьбе за наследство Вороненкова с его родственниками

Как отметила оперная дива, мать ее покойного мужа сейчас ведет себя недостойно.

Певица Мария Максакова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, что воюет с родственниками своего покойного мужа Дениса Вороненкова за наследство.

«За моим сыном Ваней от Дениса бегают его родственники: мама, его первая жена. Зачем-то хотят вырвать у ребенка клок волос. Требуют эксгумации тела Дениса. Они раньше вообще требовали его перезахоронить в Петрозаводске. Хотели проводить какие-то экспертизы. Они не верили, что Ваня его сын. Якобы я родила его не от Дениса». Мария Максакова

Как отметила оперная дива, родственники Вороненкова пытаются забрать у нее все, что осталось ей от него. «Наследство знает какое? Два паркоместа. Два машиноместа, которые Денис когда-то купил и все оплатил. Последняя подпись была не поставлена в документе. По сей день эти паркоместа никак не оформят на Ивана. Родственники Дениса сразу решили делить наследство после его смерти. Денис всегда говорил, что его мама злоупотребляет алкоголем. Эта хорошая бабушка потрясла меня просто, хотя я хотела раньше их с сыном помирить», — заметила Максакова.

Напомним, что муж Максаковой, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков трагически погиб в Киеве в 2017 году. Он сбежал из России после обвинения в рейдерском захвате одного из зданий.

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