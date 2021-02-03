Пожухлые шторы, старенькие книги на полках: как выглядит квартира Соседова, где он живет с мамой

Популярный музыкальный критик Сергей Соседов в Instagram опубликовал снимок, который был сделан в его московской квартире, в которой он уже много лет проживает со своей мамой.

Можно увидеть, что дома у Соседова самые обычные шторы. Кстати, с виду достаточно пожухлые. Кроме того, можно заметить большое количество книг на полках.

Соседов — очень образованный человек, который обожает читать. Обращает на себя внимание фотография с некой девушкой. Правда, кто это такая, понять достаточно сложно. На одной из полок стоит ваза для цветов.

Ранее Сергей Соседов отмечал, что у него нет никаких богатств, как некоторые могли бы подумать. Он живет в самом обычном московском доме, которых сотни тысяч в столице. Вместе с ним проживает мама.

Добавим, что Сергей Соседов — один из самых популярных критиков на телевидении в сфере шоу-бизнеса. Он частый гость ток-шоу. Соседов никогда не был женат.

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