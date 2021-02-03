«Потому что очень больно и я боюсь сотрясать воздух»: Анна Заворотнюк заговорила о маме

Как отметила девушка, в последнее время она просто молится и верит.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Одного из них заинтересовало, почему девушка совсем перестала рассказывать о своей маме, которая уже полтора года отчаянно борется с тяжелым заболеванием.

«Потому что очень больно и я боюсь сотрясать воздух. Просто молюсь и верю. Говорить об этом не имеет смысла. Мне не нужна жалость. Просто хочу, чтобы мама была здорова и рядом. Я благодарна каждому, кто дает мне поддержку, добро и свет, не задавая вопросов». Анна Завортнюк

Напомним, что Анастасия Заворотнюк в последнее время живет в своем доме в поселке Крекшино в Подмосковье. Ее давно никто не видел.

При этом известно, что сейчас звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в стадии ремиссии. Об ухудшении ее состояния ничего не сообщалось. Родные и поклонники надеются, что актриса справится с тяжелым заболеванием.

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