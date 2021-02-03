«Подсел на фильмы»: Алексей Чадов показал повзрослевшего сына от Агнии Дитковските

Федору в этом году исполнится семь лет.

Алексей Чадов и Агния Дитковските расстались пять лет назад после нескольких лет брака. В 2014-м у них родился сын, которого назвали Федор. Звездный папа проводит много времени с сыном и часто делится с фанатами в Instagram этими трогательными моментами. На этот раз он показал, как проводит с сыном свободное время.

«Сын подсел на фильмы! Подскажите хорошее детское кино типа «Бетховена», — написал Чадов.

В комментариях фанаты высказали свои предпочтения и отметили, на кого похож Федор.

«Копия мамы и бабушки! Чудо! Копия Агния!» — писали пользователи Сети.

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Добавим, что после развода 39-летний Чадов начал встречаться с моделью Ляйсан Галимовой.

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