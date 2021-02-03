«Очень стильный образ!»: Зара появилась на людях в смокинговом жакете, шляпе и ботфортах

Имиджмейкер-стилист Елена Бестави обсудила лук артистки с корреспондентом Teleprogramma.pro, оценив его утонченность и в то же время трендовость.
«Очень стильный образ! Стиль проявляется в деталях, и здесь их достаточное количество. В атуфите множество созвучий. Например, сочетание атласного лацкана и ленты на шляпе, прямых линий вещей и прямоугольной маленькой сумки. Романтичный кулон-колье в виде капли вносит изюминку в этот мир прямых линий. Все очень актуально и смотрится гармонично на Заре.
Шляпа певицы напоминает актуальную сейчас шляпу-панаму. Великолепно! Девушка, повторившая этот образ, будет звездой вечера, если примерит его на встречу с друзьями либо в кино», — заметила эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.