«Очень стильный образ!»: Зара появилась на людях в смокинговом жакете, шляпе и ботфортах

Певица Зара составила стильный аутфит в черных тонах, сделав ставку на детали. Она предстала на публике в смокинговом жакете оверсайз, сапогах-ботфортах и шляпе. Шею звезды украшало женственное колье, делая яркий акцент в образе.

Имиджмейкер-стилист Елена Бестави обсудила лук артистки с корреспондентом Teleprogramma.pro, оценив его утонченность и в то же время трендовость.

«Очень стильный образ! Стиль проявляется в деталях, и здесь их достаточное количество. В атуфите множество созвучий. Например, сочетание атласного лацкана и ленты на шляпе, прямых линий вещей и прямоугольной маленькой сумки. Романтичный кулон-колье в виде капли вносит изюминку в этот мир прямых линий. Все очень актуально и смотрится гармонично на Заре. Шляпа певицы напоминает актуальную сейчас шляпу-панаму. Великолепно! Девушка, повторившая этот образ, будет звездой вечера, если примерит его на встречу с друзьями либо в кино», — заметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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