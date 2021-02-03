«Выглядит молодо»: Юдашкина в натуральной дубленке и юбке А-силуэта прогулялась возле особняка

62-летняя Марина Юдашкина не скрывает, что любит натуральный мех, в ее арсенале имеется несколько шуб на разные случаи жизни. Жена российского кутюрье умело комбинирует их с обувью и одеждой, вызывая приятные эмоции не только у своих верных почитателей, но и у фэшн-экспертов.

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Имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева обратила внимание на один из ее зимних аутфитов, в котором она предстала возле своего особняка на прогулке. Дом Валентина и Марины Юдашкиных располагается за гордом, поэтому пара часто появляется в лесочке поблизости.

«Любой образ Марины Юдашкиной всегда элегантен и этот зимний аутфит не исключение и пример того, что мода давно уже не имеет возрастных ограничений до и после, все зависит от того, как выглядит человек и ситуации (сути образа).

Зимний образ Марины в модной натуральной дубленке в зимнем лесу смотрится абсолютно органично и с нотками русского стиля. Очень грамотно распределены длины поясной и плечевой одежды.

Вообще, укороченный вариант дубленки, напоминающий куртку, в топе самых модных в 2021 году, а в сочетании с укороченной юбкой А — силуэта, Марина выглядит молодо, динамично и презентабельно. Ножки стройные, достойны того, чтобы их демонстрировать, а не прятать. Хочу обратить внимание и на цветовое сочетание.

Теплое вкусное сочетание цвета карамели и топленого молока оттенено черным цветом, что добавило контраста и эффекта одновременно. Образ целостный, ситуативный, модный и презентабельный, работает на Марину», — рассказала Teleprogramma.pro эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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