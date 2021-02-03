«Континент, который подскажет мне мой внутренний мир»: Билан объяснил, почему уезжает в Африку

По словам музыканта, именно там он может по-настоящему творить.

Певец Дима Билан объяснил, почему так часто уезжает в последние годы в Африку. На этом континенте он в последнее время проводит большую часть года и нисколько не жалеет, потому что именно там может полностью реализовывать себя как музыкант.

«Дело в том, что в Москве у меня не получается писать музыку, а если уезжаю, то пишется очень хорошо. Я пишу электронную музыку, наверное, для кого-то странную, но для меня интересную. И надеюсь, что Африка — именно тот континент, который подскажет мне какой-то внутренний ритм. Больше ничего пока не буду говорить». Дима Билан

Как отметил Дима Билан, впереди у него огромное количество творческих планов. Он всегда старается придумывать что-то новое и «ресурс придумывания» пока у него не иссяк. По словам Билана, у него пока не пропало желание себя удивлять, быть непредсказуемым и неуловимым, сообщает «МК».

Напомним, что Дима Билан — победитель музыкального конкурса «Евровидение» 2008 года. В ближайшее время выйдет его новый сингл «Она моя», который с нетерпением ждут почитатели его таланта.

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