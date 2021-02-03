«Прижала к стенке»: вдова Бориса Грачевского с кулаками набросилась на звезду «Пусть говорят»

«Когда программа закончилась, я прямо в студии подошла к Кате и пожала ей руку. Она при людях ничего мне не сказала. Но уже спустя время ситуация изменилась!

Катя с каким-то молодым человеком, которого я до этого видела первый раз в жизни, выловила меня в коридоре студии, прижала к стенке, и они вдвоем стали махать руками. Я думала, что они меня изобьют!»