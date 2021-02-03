«Прижала к стенке»: вдова Бориса Грачевского с кулаками набросилась на звезду «Пусть говорят»

Звезда шоу «Пусть говорят» Мариана Саид Шах заявила, что вдова режиссера и создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина едва не побила ее после съемок шоу.
Как отметила Саид Шах, которая дружила с Грачевским, в студии она подняла вопрос о внебрачном сыне режиссера. На людях Екатерина Грачевская вела себя спокойно, но после программы, что называется, выловила Саид Шах, чтобы свести с ней счеты. Ей крайне не понравились эти разговоры про внебрачного наследника.
«Когда программа закончилась, я прямо в студии подошла к Кате и пожала ей руку. Она при людях ничего мне не сказала. Но уже спустя время ситуация изменилась!
Катя с каким-то молодым человеком, которого я до этого видела первый раз в жизни, выловила меня в коридоре студии, прижала к стенке, и они вдвоем стали махать руками. Я думала, что они меня изобьют!»
Напомним, что у Бориса Грачевского действительно есть внебрачный сын Максим Красиков. Ему сейчас 36 лет. Ранее он говорил, что на наследство отца претендовать не намерен, сообщает «Собеседник».