Михалков потерял почти миллион рублей, которые перечислял семье Баталова с личного счета

Адвокат Никиты Михалкова Павел Астахов сообщил, что режиссер перечислил семье актера Алексея Баталова 820 тысяч рублей в разное время. Эти деньги пропали, поэтому он вынужден обратиться с заявлением в Следственный комитет.

«За это время только из личных средств Никиты Михалкова было перечислено на счет Гитаны Аркадьевны Леонтенко 820 тысяч рублей. Также по поручению Никиты Михалкова помощь семье оказывалась и от имени Союза кинематографистов РФ, председателем которого он является». Павел Астахов

Адвокат семьи Баталовых Юлия Антонова утверждает, что поступления от знаменитого режиссера начались еще при жизни Алексея Баталова. С личного счета Михалкова она видела перечисления по 20 тысяч рублей. Она не исключила, что действительно за несколько лет режиссер мог перечислить 820 тысяч рублей, судьба которых теперь крайне туманна и неизвестна, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в махинациях с деньгами и жильем семьи Баталова подозревают юриста Михаила Цивина и его жену Наталью Дрожжину. Им светит реальный уголовный срок, если, конечно, их вина будет в итоге доказана.

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