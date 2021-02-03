Море цветов в снегу: как выглядят могилы Ланового, Грачевского, Началовой и Фриске

Прошедший год стал непростым во всех отношениях. Помимо экономического кризиса, пандемии и природных катастроф он принес за собой смерти известных людей. Недавно россияне попрощались в Василием Лановым, который не перенес последствий коронавируса и ушел из жизни в 87 лет.

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Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве в гробу со стеклянной крышкой. По православной традиции на месте его вечного упокоения поставили деревянный крест. Обычно он возвышается на погосте около года, после чего родственники заказывают памятник.

Под стеклянной крышкой гроба похоронили и режиссера Бориса Грачевского. Сейчас его могила представляет собой обычный холм, засыпанный цветами. Усыпальница создателя «Ералаша» располагается на «актерской» аллее Троекуровского кладбища.

Могила Юлии Началовой до сих пор выглядит как новая: цветов здесь всегда море. Она покоится недалеко от Бориса Грачевского и выглядит лаконично — просто черная гранитная плита с ее портретом.

Погост Жанны Фриске сейчас уже не усыпан цветами, как раньше, но люди помнят и чтут актрису, ее место захоронения на Николо-Архангельском кладбище всегда покрыто алыми лепестками.

Могилу Любови Полищук на Троекуровском кладбище видно издалека, на ней установлен хрустальный памятник, который переливается в морозных лучах солнца. Зимой ее припорошило снегом, букеты есть, но их немного.

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