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Море цветов в снегу: как выглядят могилы Ланового, Грачевского, Началовой и Фриске

Места захоронений артистов отличаются уровнем помпезности, но не забываются публикой.

Море цветов в снегу: как выглядят могилы Ланового, Грачевского, Началовой и Фриске
Гранитная могила Николая Караченцова. Фото: Михаил Фролов/ КП

Прошедший год стал непростым во всех отношениях. Помимо экономического кризиса, пандемии и природных катастроф он принес за собой смерти известных людей. Недавно россияне попрощались в Василием Лановым, который не перенес последствий коронавируса и ушел из жизни в 87 лет.

Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве в гробу со стеклянной крышкой. По православной традиции на месте его вечного упокоения поставили деревянный крест. Обычно он возвышается на погосте около года, после чего родственники заказывают памятник.

Могила Василия Ланового.
Могила Василия Ланового. Фото: Владимир Веленгурин/ КП

Под стеклянной крышкой гроба похоронили и режиссера Бориса Грачевского. Сейчас его могила представляет собой обычный холм, засыпанный цветами. Усыпальница создателя «Ералаша» располагается на «актерской» аллее Троекуровского кладбища.

Бориса Грачевского похоронили на «актерской» аллее престижного Троекуровского кладбища.
Бориса Грачевского похоронили на «актерской» аллее престижного Троекуровского кладбища. Фото: Лариса Кудрявцева/ «Экспресс-газета»

Могила Юлии Началовой до сих пор выглядит как новая: цветов здесь всегда море. Она покоится недалеко от Бориса Грачевского и выглядит лаконично — просто черная гранитная плита с ее портретом.

Погост Жанны Фриске сейчас уже не усыпан цветами, как раньше, но люди помнят и чтут актрису, ее место захоронения на Николо-Архангельском кладбище всегда покрыто алыми лепестками.

Как выглядит могила Фриске спустя пять лет.
Как выглядит могила Фриске спустя пять лет. Фото: Алена Нестерова/ »Экспресс-газета»

Могилу Любови Полищук на Троекуровском кладбище видно издалека, на ней установлен хрустальный памятник, который переливается в морозных лучах солнца. Зимой ее припорошило снегом, букеты есть, но их немного.

У могилы Любови Полищук.
У могилы Любови Полищук. Фото: Михаил Фролов/КП

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Борис ГрачевскийВасилий ЛановойЖанна ФрискемогилаЮлия Началова