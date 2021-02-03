Милое создание: дочь Николаева в кукольном платье с кружевом порезвилась во Флориде

61-летний Игорь Николаев со своей 38-летней женой Юлией Проскуряковой и пятилетней дочкой Никой в настоящий момент отдыхает в Майами.

Здесь он встретился с Кристиной Орбакайте и посетил вместе со своими близкими вечеринку, организованную для русского бомонда во Флориде по случаю семилетия Насти Радзинской (Насти Лайк). Девочка известна своими забавными роликами в Сети, которые приносят ей неплохой доход, около 18 миллионов в год, по данным Forbes.

Жена композитора и его младшая наследница отметились на празднике в одном стиле, примерив платья белого цвета с цветочным рисунком. Юлия выбрала модель трапециевидной формы, а ее дочь — кукольную в стиле наив, украшенную кружевом. Проскурякова поделилась снимками с прошедшего мероприятия в личном блоге.

«Мамина сердечко, папина золотце», «Какие сейчас дни рождения у детей красивые», «Не девочки, а цветочки», «Люблю вас, Юля, вы настоящая и по-естественному красивая, ваша дочь растет такой же очаровательной», «Милейшие девчата», — прокомментировали снимки фолловеры.

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