Настоящее веселье: внучка Пугачевой, облаченная в деним, устроила танцы босиком

Кристина Орбакайте – счастливая мама троих детей. От первого гражданского мужа музыканта Владимира Преснякова у нее родился сын Никита. Сейчас ему 29 лет, он уже женат на модели Алене Красновой.

Во вторых отношениях с миллионером Русланом Байсаровым у нее появился на свет наследник Дени. В настоящий момент ему уже 22. И красавица-дочь Клавдия родилась у певицы в единственном для нее законном браке с бизнесменом из Майами с русскими корнями Михаилом Земцовым.

Внучка Аллы Пугачевой всю жизнь прожила в США, бывая в России только наездами. Однако благодаря маме она поддерживает связь со своими земляками. Недавно в компании дочки Игоря Николаева Вероники она побывала на дне рождения Насти Радзинской, которая, по данным Forbes, входит в тройку лучших юных блогеров YouTube и получает примерно 18 млн долларов в год. Раньше она жила в Краснодарском крае, а теперь перебралась в Майами вместе с родителями. Здесь она и сдружилась со знаменитыми отпрысками.

Вечеринка прошла шумно и с размахом, ее сопровождали пышные фейерверки, роскошный торт, веселая анимация и дискотека для юных гостей. Клава, пришедшая на праздник в голубом комбинезоне и куртке из денима, настолько увлеклась танцами, что даже сняла обувь. Видимо, 8-летней девочке босой двигаться было удобнее.

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