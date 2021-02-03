«Да, у меня есть мобильный Кабаевой»: Губерниев рассказал о подарке на Новый год от гимнастки

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в YouTube-шоу Василия Конова заявил, что поддерживает теплое общение с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой.
«Последнее мое общение с Алиной Маратовной было 6 октября, когда она мне позвонила и поздравила с днем рождения со своего мобильного телефона, который у меня есть! Да, у меня есть мобильный Кабаевой! Мы можем перезваниваться. Чаще это делаю, конечно, с ее помощницей Аней».
По словам Губерниева, на Новый год он получил от Кабаевой поистине царский подарок — бутылку элитного шампанского «Усадьба Дивноморское». По словам спортивного журналиста, данное шампанское он любит и покупает уже много лет. Также он отметил, что с нетерпением ждет возобновления фестиваля художественной гимнастики «Алина». Он уже давно ведет его в качестве комментатора и ведущего.
Напомним, что Алина Кабаева выиграла золотую награду на Олимпиаде в греческих Афинах. Также в ее коллекции есть бронзовая медаль Игр в австралийском Сиднее.