Вечеринка в Майами: молодая жена Николаева подчеркнула стройные ноги романтичным платьем-трапецией

Проскурякова постаралась одеться на светскую тусовку в одном стиле с дочкой.

В Майами отшумела вечеринка, организованная по поводу семилетия юной миллионерши-блогерши Юлии Радзинской. Согласно данным Forbes, она зарабатывает около 18 млн долларов в год на роликах в YouTube. В числе приглашенных на ее праздник оказалась Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией Земцовой, Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и наследницей Вероникой.

38-летняя супруга 61-летнего композитора предстала на светской тусовке в белом платье-трапеции с цветочным принтом. Его изюминка – рукава-буфы, а также длина выше колен, которая не смогла скрыть стройные ноги артистки. Юлия также облачила дочь в том же стиле, примерив на нее платье с похожей расцветкой.

Праздник прошел в лучших традициях отечественного бомонда – с фейерверком и многоярусным тортом. Также специально для детей была организована анимация и дискотека.

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