«Красивое зрелище!»: Чехова, лежа в кровати на животе, изящно засветила «ложбинку греха»

Анфиса Чехова недавно отметила 43-летие. Удивительно, но с каждым годом она становится только красивее и интереснее, а ее блог все время кипит от восторженных комментариев.

Когда-то журналистка вела шоу «Секс с Анфисой Чеховой» и прочно закрепила за собой имидж волнующей умы роковой дамы. Ее посты в Instagram практически всегда находятся в топе обсуждений, при этом им совершенно не обязательно быть откровенными.

К примеру, накануне девушка разместила в своем аккаунте вполне невинное видео, на котором показала свою собаку Картошку и ее любимую игрушку. Однако ее пылкий характер проявился и здесь. Пользователям в первую очередь бросилась в глаза красивая линия декольте, виднеющаяся из-под кружевной комбинации. Не случайно французы называют эту зону «ложбинкой греха», ведь она всегда притягивает взгляды противоположного пола.

«Боже, какое декольте!», «Анфиса, порадовали сегодня. Красивое зрелище!», «Как она наклонилась!», «Просто роскошная женщина, взял бы в жены такую», «Самая красивая женщина на нашем телевидении», — пишут фолловеры на просторах интернет-пространства.

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