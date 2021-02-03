«Знаю, что можно убрать»: Гузеева засветила родимое пятно на теле своей дочери

61-летняя Лариса Гузеева в очередной раз решила продемонстрировать публике, что ни у нее самой, ни у ее 20-летней дочери Ольги Бухаровой нет комплексов. В личном блоге она показала крупным планом руку своей наследницы с физической особенностью.

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«На пальце — родимое пятно. Знаю, что можно убрать лазером, но нам и так красиво. Всем любви и радости», — подписала кадр ведущая шоу «Давай поженимся!»

«А нам и так здорово!!! Здоровья и счастья каждый Ваш день!!!», «У моей мамочки пятно на щеке. Ну и что? Она красавица. И нам тоже так красиво», «Родимое пятно прекрасно выглядит», «Хочу быть такой же для своих детей», «Ваша дочка — прелесть, да еще и умная, удивительное сочетание», — в основном благодушно откликнулись на пост фолловеры.

Отметим, что Ольга родилась в третьем браке Ларисы с ресторатором Игорем Бухаровым, вместе они живут с 1999 года. От второго брака с редактором Кахой Толордавой у артистки есть 28-летний сын Георгий Толордава. Первые отношения с музыкантом Сергеем Курехиным у нее были недолгими. Звезда не смогла перебороть его пагубную привычку к наркотикам и ушла, позже он умер от передозировки.

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