«Так похудела!»: 74-летняя мама Королевой показала точеную фигуру на пляже в Майами

Наташа Королева в настоящий момент отдыхает в Майами у своей мамы Людмилы Порывай. Отметим, что до этого певица нежилась под теплым солнцем Турции в компании мужа Сергея Глушко, а потом снималась для телешоу в Африке. Но, видимо, тепла для этой знойной женщины мало не бывает. Как и для ее очаровательной родительницы.

В личном блоге певица показала родственницу в купальнике, запечатлев ее на пляже.

«Мама и чайки! Мама, ты так похудела! Ты готовишься к 75-летнему юбилею?» — прокомментировала кадры Наташа.

Людмила в ответ развела руками и ответила: «Да, доча».

Стоит отметить, что для своего возраста дама действительно выглядит роскошно. Стройные ноги, тонкая талия и пышная грудь Порывай могут вызвать зависть у женщин гораздо моложе нее.

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