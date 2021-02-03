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«Мокрая и страстная»: Климова в небесном купальнике красиво изогнулась в море, выставив бедро

43-летняя актриса волнует умы тысячи мужчин.

«Мокрая и страстная»: Климова в небесном купальнике красиво изогнулась в море, выставив бедро
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Екатерина Климова уже много лет тревожит сердца многочисленных поклонников. Удивительно, но с годами актриса практически не меняется и в свои 43 года может похвастаться редкой точеной фигурой и стройными ногами.

Звезде действительно есть чем похвастаться, что она и делает в своем Instagram, смело размещая снимки в купальных нарядах с отдыха. Потом эти кадры распространяются по Сети, провоцируя активные обсуждения.

Одно из таких фото сейчас бурно обсуждается в фан-аккаунте звезды. На нем Екатерина предстает в небесном купальнике с белой окантовкой, красиво изогнувшись прямо в море. Артистка изящно выставила округлое бедро и не побоялась намочить волосы ради удачного кадра.

«Мокрая и страстная»: Климова в небесном купальнике красиво изогнулась в море, выставив бедро
«Мокрая и страстная»: Климова в небесном купальнике. Фото: instagram.com/klimovagram/

«Ух ты, какая прелесть», «Нет слов. Женюсь, не думая», «Красивее уже некуда», «Современная русалочка», «Мокрая и страстная», — написали пользователи Сети под постом.

Отметим, что Климова – многодетная мама, у нее четверо детей от трех мужей. В настоящий момент она свободна.

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Екатерина КлимоваЕкатерина Климова личная жизньЗвезды в купальниках