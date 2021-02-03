«Счастье есть!»: жена Виторгана подловила артиста с дочками во время зимней прогулки

Семья Эммануила Виторгана и Ирины Млодик два года назад обрела новый смысл, это произошло в тот момент, когда у них от сурмамы родилась дочка Этель. Через год их жизнь стала ярче вдвое – у малышки появилась сестренка Клара.

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Сейчас 81-летний народный артист и его верная 58-летняя спутница не могут надышаться на своих малышей, фиксируя и запоминая каждое мгновение, проведенное с ними. Счастливые родители практически все свое свободное время проводят с девочками, играя с ними, занимаясь и прогуливаясь на свежем воздухе. Один из таких выходов показала в личном блоге Ирина.

На обнародованном видео Кларочка заснула в коляске, а ее отец и сестра заботливо вместе катают малышку по двору. Однако забияка-Этель в какой-то момент решила, что и она вполне достойна, чтобы ее повозили и водрузилась на колеса.

«Счастье есть! Папочка прогуливается с доченьками», — подписала кадры жена актера.

Отметим, что старшая дочь звездной пары обладает непоседливым характером. Недавно Млодик показала, как ее муж читает дочкам книжку. Крошка не могла спокойно сидеть на месте, все время обращая на себя внимание родителя – она его хватала за нос и очки. В итоге мужчина отложил книгу и вздохнув заметил, что ему для полного счастья не хватает еще парочки деток.

Отметим, что у Эммануила Гедеоновича есть еще двое взрослых наследников: сын Максим и дочь Ксения. А также внуки и правнуки.

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