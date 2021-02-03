По-молодежному: Пегова предстала за рулем респектабельного авто в актуальном худи с граффити

Недавно Эвелина Хромченко высказалась о современных спортивных костюмах. По мнению фэшн-эксперта, они уже давно перешли из разряда одежды для физических упражнений в деталь повседневного гардероба. Правда, правило о том, что их нужно умело сочетать с другими вещами тоже никто не отменял.

В худи и объемных брюках оттенка кэмел уже успела отметиться на работе актриса Екатерина Климова, выбрав трендовую модель оверсайз. Поддержала модное направление и другая артистка – Ирина Пегова, которая примерила комплект для спорта в командировку. Звезда ездила на собственном авто, просторный кожаный салон которого и высокие кресла говорили о его респектабельности.

Любимица публики выбрала наряд в молодежной расцветке граффити, выполненной в ярких цветах, популярных в этом сезоне. Объемные серьги и розовые очки в толстой оправе дополнили образ Ирины.

Актриса очень уверенно вела себя за рулем и призналась поклонникам, что является опытным водителем. Впервые она села за руль в 2001-м году.

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