«Смотрите, какая красавица!»: Боня похвасталась новеньким Lamborghini красного цвета

Недавно Виктория Боня провела видеоэкскурсию по апартаментам, в которых живет в Монако. Девушка устроилась весьма недурно: из ее окон видны горы, море и старинный замок. Рядом есть выход на пляж, однако экс-участница «Дома-2» предпочитает принимать солнечные ванны прямо на своей террасе, ведь она имеет площадь более 100 квадратных метров и обустроена комфортными лежаками.

Звезда также не забыла продемонстрировать свою коллекцию нарядных туфель, которые покупает исключительно для фотосессий, стеллаж с обувью занимает целую стену в прихожей ее квартиры.

Свою респектабельную жизнь Виктория на этот раз решила подчеркнуть и соответствующим авто, купив красный Lamborghini.

«Смотрите, какая красавица!» — похвасталась в личном блоге Боня и тут же устроила скоростное катание по городу.

Дочка звезды Анджелина, сидевшая рядом, с испугом выпучила глаза, но все-таки тоже не смогла скрыть своего удовольствия от нахождения в салоне роскошной машины.

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