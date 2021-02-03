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Мисс Точеная талия: Михалкова в кожаном топе-корсете отметилась в ресторане с подругами

Артистка выбрала наряд для выхода в свет в своем излюбленном оттенке.

Мисс Точеная талия: Михалкова в кожаном топе-корсете отметилась в ресторане с подругами
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/

37-летняя экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова отметилась накануне в ресторане с подругами. Актриса выбрала для выхода в свет свой излюбленный вариант одежды – в черном цвете и с акцентом на талии. Также в последнее время любимица публики все чаще предпочитает наряды из кожи, отдавая дань тренду сезона.

Михалкова в кожаном топе-корсете отметилась в ресторане с подругами
Михалкова в кожаном топе-корсете отметилась в ресторане с подругами. Фото: instagram.com/mihalkova/

В этот раз она решила подчеркнуть свою точеную фигуру топом-корсетом, который продемонстрировал хрупкость девушки в полной мере. Его она сочетала с облегающими брюками и двубортным жакетом из матовой ткани.

Михалкова в кожаном топе-корсете отметилась в ресторане с подругами
Михалкова в кожаном топе-корсете отметилась в ресторане с подругами. Фото: instagram.com/mihalkova/

Напомним, комедийное шоу канала СТС артистка покинула в 2019-м году, посчитав, что ей пора развивать собственные проекты и двигаться дальше. Она написала книгу «Не говори мужчинам „Нет!”». С 2020 года является ведущей проекта «Детский КВН» на СТС. Снялась в скетчкоме «Сториз» на том же канале.

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