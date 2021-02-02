«Радовать вас»: Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили записали совместное видеообращение

Пара актрисы Екатерины Гусевой и хореографа Евгения Папунаишвили с первого же выступления в двенадцатом сезоне шоу телеканала «Россия» «Танцы со звездами» очень ярко и громко заявила о себе.

В третьем выпуске проекта творческий дуэт исполнил потрясающе красивый номер фьюжн, состоящий из элементов испанских и кавказских танцев. Выступление произвело настоящий фурор среди поклонников проекта и пары Гусевой и Папунаишвили. Соцсети буквально взорвались. Екатерина и Евгений записали совместное видеообращение к поклонникам.

«Мы с Катей хотим сказать вам огромное спасибо за поддержку, — говорит в кадре Евгений Папунаишвили. — Такое количество отзывов и комментариев, а самое главное, голосов от вас, – вы не представляете, что это для нас значит».

«Мы будем стараться, чтобы вам было интересно, — пообещала поклонникам Екатерина Гусева. — Будем делать все, что от нас зависит. Возможное и невозможное».

Стоит отметить, что в отличие от поклонников, судьи шоу «Танцев со звездами» не очень высоко оценило выступление пары Гусевой и Папунаишвили.

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