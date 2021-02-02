«Спасибо за праздник»: дочь Николаева и Проскуряковой повеселилась на вечеринке подруги в Майами

Известный музыкант Игорь Николаев со своей семьей в эти дни отдыхает в Майами, где живет его старшая дочка, 42-летняя Юлия. Успела обзавестись подругами в этом городе и младшая дочка знаменитости, пятилетняя Вероника.

Накануне девочка побывала на детском празднике по случаю дня рождения юной блогерши Анастасии Радзинской, которой 27 января исполнилось семь лет. Игорь Николаев поделился фото Вероники, которая позирует на невероятно красивом фоне.

Торжество Анастасии было украшено большим количеством воздушных шаров розовых, голубых, лавандовых оттенков.

Судя по всему, пятилетняя дочка Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой осталась в восторге от невероятно красивого праздника подруги.

«Вероника на дне рождении Насти. Спасибо за прекрасный праздник», — подписал фото с наследницей Игорь Николаев.

Напомним, Настя Радзинская – уроженка Краснодарского края и одна из самых популярных и богатых маленьких блогерш в мире. Доходы Насти с канала на Youtube составляют от 200 до 500 тысяч в месяц. Девочка вместе с родителями живет в Майами, а отдыхает на Мальдивах.

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