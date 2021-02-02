«Ощущение волшебства»: Цымбалюк-Романовская в платье-халате с цветочным принтом засветилась на ТВ-шоу

Бывшая супруга ныне покойного известного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская продемонстрировала в Instagram наряд, который, по ее признанию, очень любит.

Блондинка вышла в свет в платье-халате из полупрозрачной ткани с цветочным принтом. Акцентом платья является ярко-малиновая планка, на которую «посажены» пуговицы, такого же цвета воротничок и манжет у укороченного рукава. Притягивают к себе внимание и черные шпильки Виталины, украшенные огромными бантами.

«Хорошего вечера, друзья! Пока за окнами снег, пусть ощущение волшебства и ожидание чуда не покидает нас!» — подписала Виталина Цымбалюк-Романовская фото в Insragram.

Судя по геотегу и хештегам, указанным в публикации, пианистка выбрала этот наряд для участия в ток-шоу Первого канала «Пусть говорят».

Подписчики Виталины Цымбалюк-Романовской сделали ей комплименты, утверждая, что она невероятно хороша в любом образе.

«Виталина, хорошего вечера. Судя по наряду, он ожидается многообещающим. Удачи», «Платье сказочно красивое», «Яркая, самодостаточная, всегда с улыбкой, ты просто прелесть, Виталиночка!» — такие комментарии оставляют поклонники под фото пианистки.

Смотрите также