«Зажигалки»: Маргарита Симоньян показала танец мамы и свекрови

Журналистка дала понять, что две женщины в восторге друг от друга.

Известная журналистка Маргарита Симоньян вместе с мужем Тиграном Кеосаяном воспитывают троих детей, у пары две дочери и сын. Помогают супругам справляться со всем мамы Маргариты и Тиграна, которые живут вместе с ними.

Подписчиков журналистки всегда волновал вопрос, каким образом всем удается дружно существовать на одной территории. Маргарита Симоньян решила наглядно продемонстрировать, как относятся друг к другу две мамы — ее и Тиграна Кеосаяна.

«Многие спрашивают, как обе наши с Тиграном мамы уживаются в одном доме. Да примерно вот так», — написала звезда.

Пост она сопроводила видео, которое было сделано в день празднования 82-летия ее свекрови, мамы Тиграна Кеосаяна Лауры Геворкян.

Две женщины в кадре танцуют под красивую мелодию. Глядя на это, вряд ли кто-то будет сомневаться в их прекрасных взаимоотношениях.

Подписчики Маргариты Симоньян, говорят, что подобный сценарий встречается довольно редко.

«Молодцы, девочки, здоровья им!», «Зажигалки», «Редкий случай, надо вам сказать», «Дай бог здоровья и долгих лет жизни вашим родителям», — высказываются в Сети.

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