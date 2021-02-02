«Состояние Наташи остается крайне тяжелым»: Ярослав Сумишевский боится за жену, пострадавшую в ДТП

Звезда шоу «Три аккорда» Первого канала Ярослав Сумишевский рассказал в Instagram о состоянии жены Натальи, которая уже несколько дней не приходит в сознание после страшного ДТП.

Никаких утешительных новостей у вокалиста пока нет. Накануне молодую женщину удалось транспортировать из больницы небольшого городка под Красноярском в одну из клиник краевого центра. Сейчас врачи борются за жизнь Натальи Сумишевской и пока не дают никаких прогнозов.

«Состояние Наташи остается крайне тяжелым, — написал Ярослав Сумишевский в Instagram. — Нас радует, что она перенесла перелет из Назарово в Красноярск, и, слава Богу, ухудшений не было.

Певец поблагодарил за поддержку своих знакомых и поклонников. Он дал понять, что она очень важна для него и ее семьи.

Напомним, исполнитель шансона Ярослав Сумишевский и его жена попали в страшную аварию на трассе в Красноярском крае по пути на концерт. Водитель джипа в какой-то момент вылетел на встречную полосу и на высокой скорости лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Сидевший за рулем джипа мужчина погиб на месте, Сумишевский получил сотрясение мозга, а его жена — очень тяжелые травмы.

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