«Знаю, кто там меня поддерживает»: Лиза Арзамасова заговорила об умершем отце

Молодая жена известного фигуриста и продюсера Ильи Авербуха Лиза Арзамасова много лет назад потеряла папу. Николай Александрович ушел из жизни, когда будущей звезде сериала «Папины дочки» было всего семь лет. Лиза Арзамасова нечасто говорит о своем отце, стараясь не бередить затянувшуюся за прошедшие годы рану. Но в этот вторник, 2 февраля, в день годовщины смерти мужчины, актриса вспомнила один из эпизодов своего общения с папой.

В Instagram Лиза Арзамасова опубликовала фото, на котором запечатлена малышкой. По словам Лизы, на тот момент ей не было еще и трех лет, но она прекрасно помнит, какая история связана со снимком. Девочка тогда мечтала превратиться в дикую кошку из сказки. Она карабкалась на дерево и строила оттуда страшные рожицы.

«Папа подбадривал и хвалил: «Надо же, какая сильная, какая цепкая»! Вокруг бегала и «кудахтала» мама: «Ой, осторожно! Ой, ручки поцарапает, занозки будут»! А папа ее успокаивал, а мне подмигивал: «Давай выше, доча!» — поделилась Лиза Арзамасова.

Тогда ей казалось, что это она сама поднимается так высоко, а на самом деле ее держали сильные папины руки. По признанию актрисы, поддержку близкого человека она ощущает до сих пор.

«И вот тогда я этих рук не ощущала, мне казалось, что это я сама так высоко забираюсь. А теперь всегда, чем тяжелее жизненные ситуации, чем хуже себя чувствую, тем прочнее ощущаю эту опору. Я знаю, кто там меня поддерживает», — заключила Лиза Арзамасова.

Смотрите также