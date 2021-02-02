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По совету Хромченко: Навка выгуляла модный аутфит с комбинированной юбкой

Олимпийская чемпионка дополнила бордово-молочный низ декольтированным джемпером.

По совету Хромченко: Навка выгуляла модный аутфит с комбинированной юбкой
Татьяна Навка. Фото: Global look press

Многие модницы, в том числе знаменитые, пристально следят за трендами, чтобы не только ориентироваться в нарядах, но и в числе первых обзавестись заветной обновкой и выгулять ее. Популярность на комбинированные, то есть многосоставные вещи, появилась не так давно, но кто-то уже пополнил свой гардероб парой остромодных вещей.

Фэшн-эксперт Эвелина Хромченко советовала в текущем осенне-зимнем сезоне пристальнее приглядеться к тренду на комбинированные вещи, поскольку это действительно свежее веяние.

Татьяна Навка с подругой
Татьяна Навка с подругой. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

И Татьяна Навка не прошла мимо комбинированных нарядов, а, по совету Хромченко, пополнила ими гардероб. Фигуристка выгуляла модную юбку-миди, состоящую из бордовой кожи и молочной ткани. В качестве верха красавица предпочла надеть декольтированный джемпер оверсайз, подчеркнувший стройную фигуру спортсменки.

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