По совету Хромченко: Навка выгуляла модный аутфит с комбинированной юбкой

Многие модницы, в том числе знаменитые, пристально следят за трендами, чтобы не только ориентироваться в нарядах, но и в числе первых обзавестись заветной обновкой и выгулять ее. Популярность на комбинированные, то есть многосоставные вещи, появилась не так давно, но кто-то уже пополнил свой гардероб парой остромодных вещей.

Фэшн-эксперт Эвелина Хромченко советовала в текущем осенне-зимнем сезоне пристальнее приглядеться к тренду на комбинированные вещи, поскольку это действительно свежее веяние.

И Татьяна Навка не прошла мимо комбинированных нарядов, а, по совету Хромченко, пополнила ими гардероб. Фигуристка выгуляла модную юбку-миди, состоящую из бордовой кожи и молочной ткани. В качестве верха красавица предпочла надеть декольтированный джемпер оверсайз, подчеркнувший стройную фигуру спортсменки.