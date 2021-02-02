«Любимые сердцу люди»: звезда «Ленкома» Александра Захарова показала раритетное фото покойных отца и Юрия Никулина

Артистка театра «Ленком», которым многие годы руководил ее отец Марк Захаров, Александра Захарова почтила память именитого режиссера и его друга, ныне тоже покойного, актера Юрия Никулина.

Александра Марковна поделилась в Instagram фото, на котором запечатлена в компании мэтров.

«Юрий Владимирович Никулин, его жена, Татьяна Николаевна Никулина, мой отец, Марк Анатольевич Захаров, и я», — подписала кадр Александра Захарова.

На снимке все пятеро выглядят очень счастливыми и весело смеются. Александра Захарова не стала упоминать, при каких обстоятельствах был сделан столь позитивный кадр, но очевидно, что люди, запечатленные на фото, прекрасно чувствовали себя в обществе друг друга.

Подписчики актрисы благодарят ее за то, что она делится памятными моментами

«Красивая фотография, спасибо, что показываете», «Какая счастливая Александра Марковна на этой фотографии!», «Александра, какое фото! Душевное», «Любимые сердцу люди», — высказываются в Сети.

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