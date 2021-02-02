Ожерелье Cartier, шуба Philipp Plein: Бузова похвасталась дорогостоящими подарками от друзей

Телеведущая приступила к распаковке подарков от Ксении Бородиной, Дмитрия Соловьева, Марины Федункив и даже модельера Филиппа Плейна.

Ольга Бузова начала год с отдыха на Мальдивах. Но теперь все говорят лишь о ее расставании с Давой. Девушка не смогла сохранить свой союз с блогером. Подробностей она не стала раскрывать, но намекнула, что парень плохо с ней обошелся. Несмотря на личную драму, телеведущая закатила банкет в честь 35-летия. Она готовилась к празднику шесть месяцев. За вечер девушка сменила пять платьев.

Лишь спустя неделю Ольга нашла силы, чтобы распаковать подарки. Вся ее квартира заставлена букетами и коробками. Для начала она достала алый пакет от Дома Cartier. Телеведущая была впечатлена украшением из золота с бриллиантами.

«Весь день моталась по делам, заскочила. Уже у самой руки чешутся. Смотрите, это вчерашний букет, остальные тоже стоят. Такая красота дома. Я нашла вот этот пакетик еще среди подарков. Он очень тяжелый. Я даже не знаю, что там. 25 числа мне прислали этот подарок. О мой бог! Это украшение на шею с бриллиантами! Просто обалдеть! У меня нет слов», — заявила она.

Затем Бузова открыла большой пакет, в котором оказалась сумка из кожи питона сливочного цвета. Презент фирмы Philipp Plein ей передала актриса Марина Федункив, которая была на вечеринке в честь юбилея.

«А это от Мариночки Федункив! Ого, какая крутая. Просто, Мариш! У меня такого цвета нет! Большая, удобная», — восхитилась Ольга.

Также она похвасталась подарком от друзей, которые прислали ей фирменные босоножки на тонком ремешке и шпильке.

«Они нереальные! А можно скорее лето, чтобы в этих туфельках выступать?» — отметила звезда.

Большинство пакетов с подарками были фирмы Louis Vuitton. Так, Ксения Бородина презентовала ей бирюзовый платок этого бренда, а также небольшую косметичку.

«Это так удобно! Косметичка. Как раз мне нужна», — заявила Бузова. «От Димки Соловьева подарок! И это тоже мне надо! Я так ее хотела!» — добавила она, увидев большую косметичку.

В конце девушка распаковала один из главных подарков. Модельер Филипп Плейн прислал ей шубу лимонного цвета с принтом на спине из новой коллекции.

«А это мне лично отправил Philipp Plein. Открыточка: увидимся скоро. Ой, для меня это так важно! Это новая коллекция. Я видела в Интаграме. Филипп, спасибо огромное», — восхитилась телеведущая.

Смотрите также: