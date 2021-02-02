Детали решают: Бородина дополнила футболку и юбку-шорты банданой и геометричными серьгами

Не так давно телеведущая Ксения Бородина отдыхала на Мальдивах, но этого ей оказалось мало, поэтому девушка решила снова подарить себе лето посреди зимы. Звезда экрана отправилась с мужем Курбаном Омаровым в Дубай. В первый день по прилете инстадива поспешила в греческий ресторан, где от души повеселилась с подругами и побила гору посуды.

Второй день отдыха получился более размеренным. Бородина с мужем отправились на пляж, где супруг запечатлел жену на фоне плетеной изгороди.

Стилист Элла Маковей отметила, что благодаря грамотному ансамблю аксессуаров образ телеведущей получился интересным.

«Ксения повязала на голову цветной шелковый платок наподобие банданы. На пляже, среди песка, под палящими лучами солнца это добавляет утонченности и шарма. Крупные геометричные серьги поддерживают это настроение. В остальном же образ не выбивается из «пляжной» стилистики. Свободная футболка с крупным логотипом, потертые шорты-юбка с рваным краем, металлические часы и браслеты», — прокомментировала образ звезды стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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